Sociologul Gelu Duminica, avertisment legat de criza refugiatilor: "Retelele de trafic de persoane nu stau degeaba"

Sociologul Gelu Duminica atrage atentia asupra retelelor de trafic de persoane din Romania si Ucraina. Acesta sustine ca infractorii profita de criza umanitara de la frontiere, iar femei din Ucraina sunt preluate, de membrii retelelor de la noi din tara sub umbrela solidaritatii. In ultimele zile, zeci de mii de femei si copii din Ucraina au ajuns in Romania. Organizatiile care actioneaza impotriva traficantilor de persoane sustin ca multe femei, refugiate din Ucraina, au ajuns in Romania ... citeste toata stirea