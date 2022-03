Sodexo lanseaza noi carduri pentru angajati

Sodexo Romania, lider de piata in domeniul beneficiilor extra-salariale si al serviciilor pentru imbunatatirea calitatii vietii angajatilor, lanseaza doua noi pachete inovatoare de beneficii extrasalariale: Gusto Pass Plus de Sanatate si Gusto Pass plus de Echilibru. Pe langa sumele dedicate meselor zilnice, noile pachete ofera acces la servicii de telemedicina, consiliere pentru nutritie si management al stresului, incurajeaza un stil de viata sanatos si asigura cresterea calitatii vietii ... citeste toata stirea