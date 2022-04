Sofer de microbuz scolar, acuzat ca pipaie fete de 12 ani si le vorbeste indecent. Ancheta penala in curs

Politia din Galati a deschis un dosar penal si face cercetari in cazul unui sofer de microbuz scolar din judetul Galati, acuzat ca agreseaza sexual fete de 12 ani. Vineri, 8 aprilie, in jurul orei 12.00, politistii Postului de Politie Varlezi au fost sesizati de catre o femeie cu privire la faptul ca, in urma cu cateva zile, fiica sa, de 12 ani, eleva la Scoala Gimnaziala Varlezi, ar fi fost agresata sexual de soferul microbuzului scolar, un barbat, de 56 de ani, care ar fi atins-o in zonele ... citeste toata stirea