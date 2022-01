Soferi galateni, cu masina stationata pe trotuar, in statia de autobuz si pe trecerea de pietoni

Politistii locali din cadrul Sectiei nr. 1 au sanctionat-o contraventional, cu amenda in valoare de 700 lei, pe numita Z.C.C., in varsta de 35 ani, din Galati. Persoana in cauza a condus autoturismul si a stationat voluntar pe trotuarul aferent unui imobil de pe strada Domneasca, ingreunand astfel traficul pietonal in zona.Totodata, politistii locali din cadrul Serviciului Siguranta Rutiera l-au sanctionat contraventional, cu amenda in valoare de 580 lei si 3 puncte de penalizare, pe B.A.G., ... citeste toata stirea