Soferi testati pozitiv la droguri, pe Bld. Marea Unire

Oamenii legii au in dotare din anul 2019 un aparat Drug Test, cu ajutorul caruia pot depista conducatorii auto care au consumat substante psihoactive.In doar 6 minute, politistii pot afla daca soferul a consumat una din cele 6 substante interzise: cocaina, heroina, opium, marijuana, metaamfetamina si amfetamina.Ieri, 11 august 2022, in jurul orei 17.50, politistii din cadrul Biroului Rutier Galati au oprit in trafic, pe Bulevardul Marea Unire, din municipiul Galati, un autoturism la volanul ... citeste toata stirea