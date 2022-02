Solidaritate fara precedent pentru refugiatii din Ucraina: "Am gasit liniste, iubire si compasiune"

Lectie exemplara de solidaritate si de omenie in campusul sudentesc al Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati, unde sunt cazati sute de refugiati si studenti ucraineni. Lor li se asigura mancare, asistenta medicala, dar si psihologica. La Caminul C din Galati este aglomeratie mare. In cursul noptii, pe langa cei 70 de refugiati cazati aici, au mai venit peste 200, de la Isaccea. Cei mai multi sunt din Odesa si Kiev, au reusit sa ajunga in Galati cu copiii, animalele de companie, cu hainele ... citeste toata stirea