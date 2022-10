Solidaritatea Sanitara protesteaza in strada

Federatia "Solidaritatea Sanitara" anunta participarea la protestele de joi, 20 octombrie 2022, pentru sustinerea solicitarilor generale si, mai ales, pentru promovarea revendicarilor specifice profesionistilor din sanatate."Scaderea continua a salariilor reale din sanatate a inghitit deja cresterile salariale anterioare, reducand continuu puterea de cumparare si aruncand o buna parte din lucratorii din sistemul public de sanatate in situatia de saracie salariala (vizibila in special in cazul ... citeste toata stirea