Spitalul Municipal Tecuci a fost dotat cu un computer tomograf de ultima generatie

Spitalul Municipal din Tecuci a primit, recent, primele echipamente medicale de cand aceasta unitate medicala a fost preluata (februarie 2022) de catre Consiliul Judetean Galati.Astfel, in premiera pentru acest spital, care deserveste peste 100.000 de oameni din zona, a fost adus un computer tomograf modern, in valoare de peste 2 milioane de lei.Spatiul unde va fi montat a fost deja amenajat, iar in perioada urmatoare echipamentul va fi instalat, testat si autorizat de catre specialistii de ... citeste toata stirea