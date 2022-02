Spor natural negativ pentru populatia Romaniei, in decembrie 2021

Sporul natural pentru populatia Romaniei fost negativ in luna decembrie 2021, respectiv minus 11.090 de persoane, dar mai redus fata de aceeasi luna din 2020, cand valoarea a fost de minus 19.508 de persoane, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS).Raportat la luna noiembrie a anului trecut, in decembrie 2021 s-a inregistrat nasterea a 16.550 de copii, cu 1.731 mai multi, in timp ce numarul deceselor a fost de 27.640 (14.298 barbati si 13.342 femei), cu 11.013 ... citeste toata stirea