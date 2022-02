Sprijin pentru refugiatii din Ucraina. Animalele lor de campanie, gazduite intr-un adapost specializat din Galati

Asociatia "Ajutati-l pe Labus" din Galati doreste sa ajute animalele de companie ale refugiatilor ucraineni. Astfel, va feri adapost si ingrijire animalelor, in cazul in care acestea nu sunt primite in locurile unde vor fi cazati stapanii lor. Reprezentantii adapostului de animale "Ajutati-l pe Labus" au anuntat ca vor sa ofere spriijin si cazare animalelor de companie ale refugiatilor din Ucraina, care au fugit din calea razboiului. Prin urmare, va trimite o adresa oficiala catre Prefectura ... citeste toata stirea