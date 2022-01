Stadiul celei mai mari investitii de mediu din Romania. Proiect unic la Galati, de peste 100 milioane de euro

Lucrari avansate la cel mai performant sistem de management al deseurilor din Romania. Este vorba despre un proiect unic in tara, de peste 100 milioane de euro, care presupune construirea unui sistem de management al deseurilor in judetul Galati. Sistemul de management integrat al deseurilor va avea mai multe puncte de lucru in diferite zone ale judetului Galati. O mare parte din investitie a fost folosita pentru realizarea unei statii ultramoderne de tratare a deseurilor, dotata cu un digestor ... citeste toata stirea