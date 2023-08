CENTRUL DE DEZVOLTARE SMART organizeaza BURSA LOCURILOR DE MUNCA in data de 31.08.2023, in comuna Liesti, jud.Galati. Evenimentul este organizat in cadrul proiectului "STAR - Sprijin pentru Tineri Activi si Responsabili in Regiunea Sud-Est".Obiectivele principale ale evenimentului sunt cresterea gradului de ocupare pentru tinerii cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani, aflati in cautarea unui loc de munca si crearea de noi oportunitati pentru angajatori in identificarea potentialilor viitori ... citeste toata stirea