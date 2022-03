Steagul Rusiei in bordul unui autobuz Transurb Galati

Calatorii galateni au constatat cu stupoare cand au urcat intr-un autobuz Transurb ca bordul autovehiculului de transport in comun era marcat cu vopsea in culorile steagului Federatiei Ruse, adica alb, albastru si rosu. Uimiti, calatorii ne-au semnalat acest fapt si ne-au intrebat daca este posibil asa ceva, ca un autobuz care este in serviciul public sa promoveze steagul unei tari care acum se afla sub oprobiul intregii lumi din cauza invaziei Ucrainei.Galateanul care ne-a trimis ... citeste toata stirea