Strada Domneasca devine din nou pietonala in weekend

Primaria municipiului Galati informeaza ca strada Domneasca, in zona centrala a orasului, redevine pietonala in fiecare weekend in lunile care urmeaza. Este vorba despre zona Spicu-Romarta unde galatenii isi pot trece timpul liber si unde, periodic, la sfarsit de saptamana, vor avea loc diverse evenimente.Astfel, in perioada 28.05.2022 - 18.09.2022, in fiecare zi, de sambata de la ora 08.00 si pana duminica la ora 23,00, precum si in zilele cu sarbatori legale, strada Domneasca (tronsonul ... citeste toata stirea