Streinu-Cercel ataca PNRR

Presedintele Comisiei de sanatate din Senat, Adrian Streinu-Cercel, a declarat joi ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) "nu este gandit pe nevoia" de servicii medicale."Sistemul va merge in continuare cu sau fara PNRR, pentru ca noi, in momentul de fata, nu am pus pe masa nimanui un document capital in care sa se spuna ca sistemul de sanatate din Romania ar dori sa fie asa. Se vorbeste de spitale regionale fara sa se vorbeasca de cei care vor popula aceste spitale. Nu se ... citeste toata stirea