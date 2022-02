Studentii ucraineni de la Galati, despre razboiul din tara lor: "Am aflat ca acasa e jale mare. Ma tem pentru parinti"

Studentii ucraineni care invata la Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati sunt ingrijorati de situatia din tara lor. Ei se tem pentru siguranta parintilor si a rudelor care au ramas in Ucraina. La Universitatea "Dunarea de Jos" Galati invata 85 de studenti din Ucraina. Ei sunt cazati in caminele din campusul universitar si spun ca sunt norocosi ca se afla in Romania. Cei mai multi dintre ei nu au de gand sa se intoarca in tara in viitorul apropiat."Parintii sunt plecati spre granita. Am ... citeste toata stirea