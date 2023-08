Fundatia Inima de Copil a organizat si in aceasta vara cinci serii de tabara, la Naruja, in judetul Vrancea. In total, au fost 187 de participanti. Dintre acestia, 161 au fost copii: atat romani proveniti din familii aflate in dificultate, cat si ucraineni. Lor li s-au adaugat mamele refugiate din Ucraina. Cele patru saptamani de tabere au avut drept tinta dezvoltarea celor mici, atat pe plan fizic cat si pe plan emotional si intelectual. A fost o perioada care le-a deschis orizontul, i-a ... citeste toata stirea