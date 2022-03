Tanar cercetat penal pentru ca a reclamat un furt imaginar dupa ce a pierdut banii firmei la pacanele

Un tanar din Braila este anchetat pentru delapidare, in contextul in care a depus o plangere la Politie, sustinand ca i s-au furat mii de lei din torpedoul autoutilitarei pe care o conducea. Politistii au descoperit ca, de fapt, acesta pierduse toti banii la jocuri de noroc. Politia municipiului Galati a fost sesizata, prin plangere scrisa, de un tanar, de 23 de ani, din judetul Braila, despre faptul ca, in ziua de 22.02.2022, persoane necunoscute i-ar fi sustras din torpedoul autoutilitarei, ... citeste toata stirea