Tanarul antreprenor care a iesit pe piata cu retete originale de specialitati din carne. Cat de greu e sa-ti croiesti drumul

Bogdan s-a folosit de experienta dobandita la marii producatori de preparate din carne din Romania pentru a transforma producerea tehnologizata a produselor in mestesug. Totul este verificat in cele mai mici detalii, pornind de la transarea si fasonarea carnii, la condimentare si legare, iar gustul produselor sale este unic. Bogdan Petre (33 de ani), inginer de industrie alimentara, detine in prezent firma "La Petreus" din Galati, ce include o retea de magazine alimentare in Galati si Braila si ... citeste toata stirea