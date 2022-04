Tarif pentru incarcarea masinilor electrice la statiile de pe raza municipiului Galati

Unul dintre cele mai importante obiective ale omenirii de reducere a emisiilor de carbon printre care se numara si reducerea emisiile din transportul rutier cu 90% in 2050 a determinat dezvoltarea pietei de autovehicule electrice si hibrid electrice plug-in, pe plan mondial, national, cat si pe plan local.Si pe strazile din Galati se pot vedea din ce in ce mai multe masini electrice (peste 500 in anul 2021), iar asta vine la pachet cu necesitatea extinderii numarului de statii de incarcare. ... citeste toata stirea