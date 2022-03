Tata si fiu din Galati, gasiti morti in casa noua in care abia se mutasera

Doi barbati de 47 si 21 de ani, tata si fiu, si-au pierdut viata in urma intoxicatiei cu gaze scapate dintr-o butelie al carui furtun era incorect montat. Ei se aflau, se pare, pentru prima data in casa care abia fusese construita intr-un cartier rezidential nou din Galati, cartier aflat inca in constructie si care nu este locuit decat in mica masura.Doar doua-trei case sunt locuite, case unde proprietarii au reusit sa-si traga si utilitatile. Asa era si locuinta in care cei doi se hotarasera ... citeste toata stirea