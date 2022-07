Terminalul Schengen de la Galati, poveste fara sfarsit. Zace nefolosit de zece ani

Construit special pentru spatiul Schengen, terminalul de pasageri ancorat la malul Dunarii, in dreptul Palatului Navigatiei din Galati, este de peste zece ani nefolosit. Constructia de un milion de euro este dovada chelturii uneori inutile a banilor publici Terminalul de pasageri de la Galati a fost realizat cu bani de la Guvern, in cadrul programului de modernizare a granitelor, in contextul integrarii Romaniei in spatiul Schengen. A fost inaugurat in anul 2011 de catre reprezentantii ... citeste toata stirea