Test de sarcina bazat pe saliva, in farmacii din 2023

Un test de depistare a sarcinii la domiciliu, bazat pe saliva si dezvoltat in Israel, urmeaza sa fie lansat in Europa si in alte piete incepand de anul viitor, au anuntat marti reprezentantii producatorului sau, citati de DPA.SaliStick, dezvoltat de un start-up din Israel, Salignostics, este primul test rapid din lume pentru depistarea sarcinii cu ajutorul salivei.Noul test va ajunge in farmaciile din Europa, Africa de Sud si Israel in primul trimestru al anului 2023."Produsul este foarte ... citeste toata stirea