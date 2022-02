Topirea ghetarilor, pericol pentru omenire. Cercetator: "Va duce la eliberarea unor bacterii cu care omul nu s-a intalnit in ultimii 20.000 de ani"

Politicienii nu fac eforturi pentru a combate schimbarile climatice, in ciuda avertismentelor transmise de oamenii de stiinta. "Topirea ghetarilor va duce la eliberarea unor bacterii cu care omul nu s-a intalnit in ultimii 20.000 de ani", avertizeaza virusologul roman Costel Atanasiu. Costel Atanasiu, cercetator virusolog in Statele Unite ale Americii, spune ca, in ciuda aparentelor, oamenii de stiinta nu au fost luati prin surprindere de aparitia pandemiei SARS-COV-2. Potrivit acestuia, in ... citeste toata stirea