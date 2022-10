"Traditii, obiceiuri si superstitii de Sfantul Dumitru", la Galati

In fiecare an, pe 26 octombrie, crestinii ortodocsi praznuiesc Sarbatoarea Sfantului Dumitru. Muzeul de Istorie "Paul Paltanea", institutie aflata in subordinea Consiliului Judetean Galati, prin muzeograful Ionela-Daniela Antohe, a pregatit cu aceasta ocazie expunerea "Traditii, obiceiuri si superstitii de Sfantul Dumitru". Activitatea care se va desfasura la Centrul Afterschool "Papillon" isi propune sa aduca in fata publicului, format in special din copii, elemente de folclor care tin de ... citeste toata stirea