Traditionala serbare de colinde a Seminarului Teologic "Sfantul Andrei" din Galati (FOTO)

In seara zilei de 14 decembrie 2022, a avut loc traditionala serbare de colinde a elevilor de la Seminarul Teologic Ortodox "Sfantul Andrei" din Galati, prilejuita de sarbatoarea Nasterii Domnului nostru Iisus Hristos."Cu binecuvantarea si in prezenta Inaltpreasfintitului Parinte Casian, Arhiepiscopul Dunarii de Jos, evenimentul a fost asezat sub genericul "Rugaciunea colindatorilor" si a fost gazduit de Teatrul National de Opera si Opereta "Nae Leonard" din municipiul Galati.Anul acesta, ... citeste toata stirea