Transportul public galatean s-ar putea modifica major de la 1 iulie

Primaria municipiului Galati informeaza ca la urmatoarea sedinta a Consiliului Local se vor propune modificari in privinta transportului public in comun. Astfel, se au in vedere suplimentari de capacitati sau cresteri de frecventa pe unele trasee, dar si desfiintari de trasee tinand cont de suprapuneri sau de gradul de incarcare.Astfel, propunerile vizeaza modificarea urmatoarelor trasee: 9 (scoaterea de pe strada Regiment 11 Siret); 15 (stabilirea turului si a returului pe str. Portului - str. ... citeste toata stirea