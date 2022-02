SC Transurb SA organizeaza concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante de spalator vehicule. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba practica in data de 02.03.2022, ora 10.00, si ulterior interviul. Cerintele necesare: studii gimnaziale/medii; aptitudini de organizare si lucru in echipa; vechime in munca minim 3 ani; cazier judiciar."Inscrierea la concurs se face pe baza dosarului inregistrat ... citeste toata stirea