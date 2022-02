Tratamentul pentru hepatita C, asigurat de CNAS

Incepand cu luna februarie 2022, tratamentul pentru pacientii cu diverse forme de hepatita C si ciroza hepatica cu virus C este asigurat prin derularea unor contracte cost-volum-rezultat incheiate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS).Pe langa tratamentele genotip specifice, pacientii au acces si la doua molecule pangenotipice specifice introduse in Lista de medicamente compensate si gratuite cu data de 1 februarie 2022.Tratamentul pacientilor adulti este asigurat de medici din ... citeste toata stirea