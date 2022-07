Trei adolescente, lovite pe trecerea de pietoni de un sofer din Galati care consumase cocaina

Trei adolescente, in varsta de 15 ani, din Galati au fost accidentate de o masina in timp ce traversau pe trecerea de pietoni. Doua dintre ele au ajuns la spital. La testarea drugtest, politistii au constatat ca soferul consumase cocaina. Incidentul a avut loc vineri, 7 iulie 2022, in jurul orei 13:20, pe strada Milcov din municipiul Galati. Politistii din cadrul Biroului Rutier Galati ajunsi in scurt timp la fata locului au stabilit faptul ca un barbat in varsta de 41 ani, domiciliat in ... citeste toata stirea