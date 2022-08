Trei tineri teologi au primit binecuvantare pentru casatorie

Urmand prevederilor statutare si canonice ale Bisericii Ortodoxe Romane, trei tineri teologi din Arhiepiscopia Dunarii de Jos, impreuna cu viitoarele sotii, au primit astazi, 18 august 2022, din partea Inaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop Casian, arhiereasca binecuvantare in vederea casatoriei.Evenimentul, devenit deja o traditie in Arhiepiscopia Dunarii de Jos, a avut loc in Catedrala Arhiepiscopala "Sfantul Apostol Andrei" din Galati.Alaturi de acesti tineri au fost prezenti si parintii ... citeste toata stirea