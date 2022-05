Trenul Regal isi reia calatoriile simbolice prin tara. Cele patru orase in care va ajunge

Familia Regala a Romaniei a anuntat ca va face o calatorie cu trenul regal in data de 10 mai, zi in care se celebreaza Ziua Independentei si Ziua Monarhiei. Trenul va opri in orasele Ploiesti, Buzau, Braila si Galati. "Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, doreste sa multumeasca tuturor comunitatilor locale pentru efortul pe care oamenii din toate domeniile de activitate l-au facut in acesti ultimi doi ani si jumatate, plini de dificultati si de ingrijorari. Custodele Coroanei si ... citeste toata stirea