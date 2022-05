Trupa de voluntari a Teatrului Dramatic "Fani Tardini" isi face debutul pe scena pe 1 iunie

ABSOLUT, trupa de voluntari a Teatrului Dramatic "Fani Tardini", isi face debutul pe scena in spectacolul SI TOTUSI... FEMEIA.Trupa de voluntari a fost infiintata la inceputul acestui an si este coordonata de Gabriela Lovin. Trupa include adolescenti si tineri cu varste cuprinse intre 14 si 23 de ani. Elevi de liceu si studenti la facultatile din municipiul Galati, voluntarii Dramaticului au in comun pasiunea pentru opere dramatice si artele spectacolului.Spectacolul SI TOTUSI... FEMEIA, o ... citeste toata stirea