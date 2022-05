"Visul American" ("Drinking in America") de Eric Bogosian, in regia Iarinei Demian, este cea mai recenta premiera a Teatrului de Comedie din Bucuresti. Spectacolul, care a plecat in primul turneu national post-pandemie, ajunge sambata, 07 mai 2022, in Galati, la Casa de Cultura a Sindicatelor. Biletele se pot achizitiona exclusiv ... citeste toata stirea