Tupeu de talhar: un tanar de 17 ani, mascat si inarmat, a jefuit un galatean in propria casa, in plina zi

Un tanar de 17 ani din Galati, mascat si inarmat, ajutat de doi complici, a intrat in casa peste o persoana, pe care a jefuit-o de bijuterii, bani si alte bunuri. Politistii Biroului Investigatii Criminale au efectuat doua perchezitii domiciliare si au pus in executare doua mandate de aducere, in cadrul unui dosar penal avand ca obiect infractiunea de talharie calificata.Perchezitiile au fost efectuate dupa identificarea a trei tineri, unul de 17 ani, banuit de comiterea faptei respective, ... citeste toata stirea