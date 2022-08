Tutunul si alcoolul, principalele cauze ale cancerului la nivel mondial

Aproape jumatate dintre cancerele la nivel mondial sunt atribuite unui anumit factor de risc, in principal tutunul si alcoolul, potrivit unui vast studiu publicat recent, care subliniaza importanta masurilor de preventie fara a le transforma intr-un panaceu, relateaza AFP."Conform analizei noastre, 44,4% dintre decesele cauzate de cancer la nivel mondial (...) sunt atribuite unui factor de risc care a fost masurat", se arata in studiul publicat in revista medicala britanica "The Lancet" si ... citeste toata stirea