"Ubuntu" pentru copiii cu dizabilitati din Galati

Fundatia Inima de Copil Galati anunta finalizarea cu succes a proiectului "Emotii, culoare, senzatii, echilibru si *ubuntu* pentru copiii cu dizabilitati". Este vorba despre un proiect derulat in ultimele opt luni in parteneriat cu Asociatia Buna Ziua, Copii din Romania (Barlad, judetul Vaslui), finantat prin programul "In stare de bine", sustinut de Kaufland Romania si implementat de Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile.Proiectul a venit in sprijinul a peste 50 de copii cu ... citeste toata stirea