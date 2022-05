Ucraina isi redirectioneaza exporturile prin Romania. Primele trei camioane cu porumb au ajuns intr-un siloz din Galati

Transportatorul de marfuri pe ape interioare din bazinul Dunarii TTS a anuntat luni ca primele trei camioane cu porumb pentru export din Ucraina au fost descarcate saptamana trecuta in silozul cu o capacitate de 30.000 tone detinut de grup in Galati. Mijloacele de transport fac parte dintr-un prim convoi de 23 camioane - dintre care alte sapte se afla deja in vama Giurgiulesti, ce urmeaza sa descarce produse agricole de export din Ucraina in silozul TTS, de unde vor fi transbordate pe nave ... citeste toata stirea