Ucraineanca studenta in Romania care trimite medicamente in tara natala: "Acolo rafturile sunt goale"

O studenta din Ucraina, care invata la Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati, trimite medicamente si produse de igiena oamenilor din tara natala. Tanara tine legatura in permanenta cu voluntari din Ismail, care ii transmit lista cu produsele de care au nevoie. Valeriia Azman are 18 ani si provine dintr-un sat de langa Odesa. Tanara studiaza la Facultatea de Jurnalism din Galati si, de la declansarea razboiului in Ucraina, a vrut sa ajute oamenii care au ramas in tara. Astfel, Valeriia a ... citeste toata stirea