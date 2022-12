UE a anutat interzicerea unor siropuri de tuse folosite de copii si adulti

Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat ca siropurile pentru tuse care contin folcodina vor fi interzise in Uniunea Europeana deoarece pot provoca o reactie alergica foarte periculoasa in cazul anesteziei generale."Utilizarea de folcodina in ultimele 12 luni poate provoca o reactie anafilactica in momentul anesteziei generale, o reactie alergica brusca, severa si care poate pune viata in pericol", a precizat EMA intr-un comunicat citat de AFP. Decizia va fi aplicata imediat ce va ... citeste toata stirea