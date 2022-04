UE estimeaza ca pana la 80% din populatia sa a avut deja COVID-19

Comisia Europeana a anuntat miercuri ca intre 60% si 80% din populatia din UE ar fi fost infectata deja cu noul coronavirus, intr-o perioada in care blocul european a intrat intr-o faza post-urgenta a pandemiei de COVID-19, in cadrul careia raportarea in masa a infectarilor nu va mai fi necesara, informeaza Reuters."Se estimeaza ca intre 60% si 80% din populatia din UE a avut pana acum COVID-19", a declarat comisarul european pentru Sanatate si Siguranta Alimentara, Stella Kyriakides, intr-o ... citeste toata stirea