ULTIMA ORA: A fost redeschisa linia ferata cu ecartament larg din Portul Galati (FOTO)

A fost redeschisa, in aceasta dimineata, joi, 07 iulie 2022, linia ferata cu ecartament larg din Portul Galati, a anuntat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. "Din acest moment trenurile de marfa care vin din Ucraina, via Republica Moldova, pot descarca cerealele direct in Portul Galati, fara a mai avea nevoie de transbordare la frontiera. Cerealele care vor ajunge astfel rapid in Portul Galati pot fi transferate mult mai eficient pe barje sau pot fi depozitate in silozul din port, care ... citeste toata stirea