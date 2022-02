ULTIMA ORA: Plata cu cardul implementata in magazinele Economat din pietele galatene

Plata cu cardul in pietele din municipiul Galati se extinde astfel incat galatenii sa beneficieze de standarde europene de plata. Administratia Pietelor Agroalimentare Galati a implementat POS-uri pentru plata cu cardul bancar intr-o prima serie de 9 magazine de tip Economat prezente in urmatoarele locatii din pietele galatene, astfel:7 dintre cele 9 magazine Economat in care s-a implementat plata cu cardul sunt deschise si in weekend dupa urmatorul program Sambata - 7,00 - 15,00, Duminica - ... citeste toata stirea