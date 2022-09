Ultimele zile de inscrieri ca voluntari pentru mii de copii din centrele de plasament din Galati

Ajungem MARI, singurul program educational destinat copiilor din sistemul de protectie, are nevoie urgent de voluntari care sa aduca schimbarea in vietile acestora si sa lucreze cu ei fizic sau online. Este nevoie de 60 de oameni dornici sa ofere 2 ore pe saptamana copiilor si tinerilor institutionalizati din Galati. Termenul limita pentru inscrieri este: 25 septembrie.Peste 45.000 de copii si tineri se afla in prezent intr-o forma de protectie, fie ca vorbim de centre de plasament sau ... citeste toata stirea