Un bac fluvial militar actioneaza de astazi la Galati

In urma reanalizarii situatEiei operative de la nivelul judetEelor GalatEi sEi Tulcea, pentru punerea in aplicare a masurilor de decongestionare si fluidizare a trecerii Dunarii prin punctul de frontiera dintre Isaccea, Romania, si Orlovka, Ucraina, prim-ministrul Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca, a dispus reconfigurarea misiunii Ministerului Apararii Nationale, informeaza MApN."Avand in vedere faptul ca, pentru asigurarea unui volum mai mare pentru traversarile intre Romania si Ucraina, agentul ... citeste toata stirea