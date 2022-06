Un barbat a avariat mai multe masini dintr-o parcare din Galati, in timp ce incerca sa fure un autoturism

Un barbat din Galati s-a ales cu dosar penal deoarece a incercat sa fure un autoturism si bunurile din mai multe masini, provocand pagube proprietarilor. Politistii au constatat ca barbatul era beat. Potrivit IPJ Galati, in noaptea de vineri spre sambata, 18/19 iunie, in jurul orei 01.05, un barbat a sesizat Sectia 3 Politie Galati cu privire la faptul ca, in zona unui bloc din oras, o persoana incearca sa deschida portierele autoturismelor parcate.Politistii care au plecat in misiune au ... citeste toata stirea