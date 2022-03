Un barbat a dat foc, din razbunare, casei in care erau doi copii si concubina fratelui sau. Cum s-a incheiat totul

Barbatul a fost arestat preventiv pentru tentativa la omor calificat si distrugere. Anchetatorii au stabilit ca individul hotarase sa incendieze casa fratelui sau in urma unui conflict anterior, decis sa ii ucida familia. Un incident care se putea incheia tragic a avut loc pe 27 martie in Galati. Un barbat s-a deplasat la locuinta fratelui sau, unde acesta locuia impreuna cu partenera lui de viata si doi copii minori, de 9 si 11 ani.Individul a urcat in podul casei si a dat foc la mai multe ... citeste toata stirea