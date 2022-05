Un barbat a supravietuit in mod miraculos dupa ce a fost prins sub trenul Iasi-Tecuci

Incident feroviar grav in judetul Galati. Un barbat a supravietuit, dupa ce a fost prins sub tren. Echipa de descarcerare a extras victima, care a fost preluata la spital cu un elicopter SMURD. Incidentul a avut loc marti, 3 mai, in localitatea Munteni, judetul Galati. Un barbat a fost lovit de o garnitura de tren, ramand prins sub acesta.Trenul circula pe traseul Iasi-Tecuci. Salvatorii spun ca au gasit victima in stare de constienta.Echipa de descarcerare de la Tecuci ajunsa la fata locului ... citeste toata stirea