Un celebru biciclist de anduranta polonez a tranzitat Galatiul

PaweL, MaL,aszko (foto a '), 42 ani, locuieste in localitatea Rewal din Polonia si pe data de 5 ianuarie 2022 a plecat intr-o cursa de anduranta, cu bicicleta, pe ruta Polonia-Ucraina-Romania-Bulgaria-Turcia! Pe 25 ianuarie, PaweL, a intrat din Ucraina pe teritoriul Romaniei, prin judetul Suceava, continuand prin Neamt, Bacau, Vaslui si apoi, pe 27 ianuarie, a ajuns in orasul Galati! In medie, biciclistul din Polonia parcurge zilnic intre 90 si 120 km, noaptea oprindu-se sa se cazeze pentru a ... citeste toata stirea