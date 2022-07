Un copil de 11 ani, inecat intr-un rau din Galati. Nu a raspuns manevrelor de resuscitare

Incident grav miercuri, 6 iulie, in comuna Foltesti, din judetul Galati. Un copil de 11 an s-a inecat intr-un rau. In ciuda eforturilor medicilor, micutul nu a mai putut fi salvat. Nenorocirea s-a produs in localitatea Foltesti, din judetul Galati. Un copil de 11 ani s-a inecat in raul Chineja, iar la fata locului a fost o lupta contra cronometru pentru salvarea acestuia.Au intervenit mai multe autospeciale de pompieri, un echipaj de la Serviciul Judetean de Ambulanta, dar si ... citeste toata stirea